Scelto il sostituto di Anguissa contro l'Empoli: può migliorare un dato negativo in possesso

In vista della prossima partita contro l'Empoli Conte dovrà far fronte a due assenze importanti: Di Lorenzo e Anguissa, entrambi squalificati. A centrocampo, al posto del camerunese, spazio a Gilmour accanto a Lobotka e il Corriere del Mezzogiorno si proietta al match di lunedì prossimo: “L’Empoli proverà soprattutto a chiudere gli spazi al Napoli, avere in campo sia lo scozzese che Lobotka può alzare il livello di qualità, precisione e rapidità nel palleggio.

È una strategia che può rivelarsi preziosa considerando che il Napoli è soltanto nono per percentuale di possesso palla (52,7%). In alcune fasi delle partite, soprattutto i discussi secondi tempi, far girare il pallone con pulizia tecnica può aiutare a gestire le energie e anche resistere in maniera ordinata all’assalto degli avversari che cercano di recuperare il risultato”.