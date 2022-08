Scetticismo su CR7? Cdm: "Napoli sembra sconvolta dalla Metro in orario, la vuole ogni 20 minuti"

"Ronaldo non spacca lo spogliatoio. Lo fa saltare in aria. Con l’esempio. Con il lavoro. Con l’egoismo certo. Con l’egocentrismo".

In merito a qualche critica di troppo alla figura di Cristiano Ronaldo, il Corriere del Mezzogiorno in un fondo racconta che invece "Ronaldo è l’emblema del professionismo, dell’abnegazione, della voglia di superarsi e di vincere. Ogni minuto della sua giornata è orientato a migliorarsi, a prepararsi per la prossima partita, per il prossimo record da stabilire. Allenarsi con Ronaldo o senza Ronaldo segna la differenza tra quelle due rette parallele che mai si incontrano: vincere e non vincere.

Ronaldo non spacca lo spogliatoio. Lo fa saltare in aria. Con l’esempio. Con il lavoro. Con l’egoismo certo. Con l’egocentrismo. Sarebbe per il Napoli (e per Napoli) un terremoto calcistico. Essere contrari al suo arrivo è né più né meno che il remake dell’opposizione alla partenza dei calciatori ritenuti indispensabili. È l’istinto di conservazione. È la paura dell’ignoto, di confrontarsi con quel che non conosciamo. Ronaldo sarebbe l’ennesimo shock provocato da Aurelio De Laurentiis. È un po’ come se arrivasse un sindaco a Napoli e facesse passare la metropolitana ogni cinque minuti. Con la popolazione in piazza a protestare: non siamo abituati, vogliamo i nostri venti minuti d’attesa, così sconvolgete le nostre vite. Ecco, più o meno Ronaldo sarebbe questo".