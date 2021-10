Sconcerti: "Napoli superiore al Milan, Osimhen mi ricorda Gigi Riva"

Napoli superiore al Milan nell'analisi di Mario Sconcerti per il Corriere della Sera. Così racconta la sfida per la vetta della classifica il giornalista, tirando fuori un importante paragone per Osimhen: "Detto questo il Napoli al momento è superiore, non più brava, solo profondamente diversa. Ha una qualità d’insieme che il Milan sfiora e forse l’Inter non ha, più un centravanti da tempi epici, di quelli che fanno paura appena si muovono.

Osimhen non sembra dipendere da nessuna marcatura, non ha una straordinaria intelligenza calcistica, ma può praticamente tutto. La facilità di corsa e di lotta mi ricorda Gigi Riva, ognuno con le sue movenze. Ma il risultato è simile. Come Riva, Osimhen terrorizza. E c’è una geometria nel Napoli che si intravede solo nel Milan".