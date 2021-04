Sconcerti: "Si gioca un campionato per arrivare quarti, Inter senza avversari"

"Inter senza avversari. Si gioca un campionato per quarte squadre", scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. "Non ci sono avversari per l'Inter, si gioca un campionato per quarte squadre, l'unico equilibrio è lì. Uno scopo laterale come il quarto posto è diventato l'unico scopo dell'anno.

Nessuno dietro l'Inter è pronto per vincere, nemmeno il Milan che ora è a 11 punti dai nerazzurri. Non esiste la più forte, ma non solo in Italia. In Premier il Liverpool che l'anno scorso ha chiuso con 20 punti di vantaggio ora è poco guardabile.

Il calcio si fonda sui risultati, non sulla bellezza. E lo sarà a maggior ragione se le nostre squadre giocheranno per arrivare quarte", scrive Sconcerti sul quotidiano.