Sconfitto dal 'Liverpool tre': amara eliminazione per Ancelotti

Jurgen Klopp mette sotto Ancelotti e lo fa con il Liverpool due, forse anche tre, considerando che nella squadra presentata a Anfield contro l’Everton ci sono solo due titolari e uno, Milner, esce quasi subito per infortunio. Lo evidenzia l'edizione odierna del Corriere della Sera, che spiega come invece l'ex tecnico del Napoli avesse schierato la squadra migliorare per affrontare il derby numero 235 contro il Liverpool nei trentaduesimi di FA Cup, la Coppa che in Inghilterra conta quanto il campionato.