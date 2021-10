"Sembra quasi di rivedere Cavani": Osimhen conquista i quotidiani

Ogni giorno che passa il Napoli è sempre più Victor-dipendente. Si carica la squadra sulle spalle, ingaggiando un duello con Bremer che è un osso durissimo. È la soluzione a ogni problema: se c'è da tenere palla si va da lui, se c'è da puntare la porta si va da lui. E intanto sono 8 reti in 9 partite quest'anno.

"Trova un osso duro in Bremer ma non molla mai e come un'aquila vola su quella palla impennata trovando il gol. Micidiale", è la meritata celebrazione che stamane gli riserva La Gazzetta dello Sport. "Sulla prima volata con tiro-missile sembra quasi di rivedere Cavani. Sì. E quando sale in cielo in terzo tempo a schiacciare il pallone della vittoria fa il verso a Jordan: Air Victor", fa eco alla rosea il Corriere dello Sport. Ormai non ci sono più dubbi: Victor Osimhen si è preso il Napoli, seppur un anno dopo il suo arrivo.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6,5

TuttoNapoli: 7,5