Senza Champions bruciati un centinaio di milioni: ora per il Napoli diventa fondamentale

Per il Napoli la qualificazione in Champions League è fondamentale, quest'anno più che mai, dopo aver fallito due volte consecutive l'obiettivo.

Per il Napoli la qualificazione in Champions League è fondamentale, quest'anno più che mai, dopo aver fallito due volte consecutive l'obiettivo. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Il Napoli è andato, da un bel po’, oltre la soglia dei cento milioni e nel biennio alle spalle il Covid ha finito per infliggere un colpo serissimo alle finanze di qualsiasi società, con stadi che hanno riaperto da poco ed incassi che sono stati per lungo tempo azzerati. Il movimento si è ritrovato in asfissia ma la capacità di una società risorta dalle ceneri del passato nel 2004 con oculatezza ha fronteggiato una situazione divenuta pericolosa con il settimo e il quinto posto negli ultimi campionati: niente Champions, quindi un centinaio di milioni (divenuti virtuali) bruciati e comunque accordi da rispettare".