Serie A, nuova idoneità prima di riprendere gli allenamenti: mercoledì il protocollo definitivo

Dopo le linee guida, come informa il Corriere dello Sport, mercoledì prossimo la commissione medico scientifica della Federcalcio rilascerà il protocollo che i club dovranno seguire per la ripresa dell’attività. Una vera e propria nuova idoneità sportiva da ottenere prima di poter tornare in campo. A questa verranno aggiunti test molecolari, test sierologici ed esami del sangue generali. Diverso, invece, il percorso per chi è stato contagiato: controlli agli apparati respiratori e cardiovascolari per scongiurare danni collaterali. Ovviamente, ci saranno da sanificare i centri sportivi. E non è da escludere il ricorso agli alberghi per quei club che non possono contare su una foresteria. Un problema logistico non da poco.