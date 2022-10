Show Napoli, è imbattuto in Europa con due big: neppure il City tiene il suo passo

l Napoli è imbattuto sia in campionato che in Champions League, una soddisfazione che condivide soltanto con due top team di spessore internazionale

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è imbattuto sia in campionato che in Champions League, una soddisfazione che condivide soltanto con due top team di spessore internazionale: il Real Madrid e il Paris Saint Germain. Neanche il Manchester City di Guardiola è riuscito in questa statistica in virtù della sconfitta contro il Liverpool nel Community Shield. Lo ricorda il Corriere del Mezzogiorno.