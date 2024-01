Si sblocca il mercato ma oggi conta solo la Salernitana: Mazzarri non può più sbagliare

Si sblocca il mercato del Napoli a poche ore dal match delicatissimo contro la Salernitana.

Si sblocca il mercato del Napoli a poche ore dal match delicatissimo contro la Salernitana. Dopo l'arrivo di Mazzocchi, la società ha deciso di andare oltre la trattativa infinita per Lazar Samardzic ed ha definito l'arrivo di Hamed Junior Traoré: l'ex Sassuolo dovrebbe arrivare la settimana prossima sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 25mln di euro. Un'occasione di mercato considerando i recenti problemi fisici ed il poco spazio al Bournemouth che sborsò circa 30mln di euro all'epoca del Sassuolo, strappandolo a diversi club tra cui proprio il Napoli.

Non solo Traorè

In giornata passi avanti anche per Orel Mangala, centrocampista del Nottingham Forest e della nazionale belga. Altra occasione in prestito con diritto di riscatto, ma da chiudere in fretta per anticipare la concorrenza dell'ex Giuntoli che condivide tanti obiettivi col settore scouting del Napoli. Per la difesa, invece, in pole c'è sempre l'argentino Nehuén Pérez dell'Udinese, ma resiste l'altro 2000 Arthur Theate, attualmente al Rennes ma seguito dal Napoli già al Bologna.

Mazzarri s'è goduto il ritiro

Giornata ieri anche di dichiarazioni con il tecnico che s'è espresso a favore del ritiro: "Io ho goduto, almeno potevo vederli e lavorare, sto male quando devo usare solo la lavagna - le parole di Mazzarri in conferenza - mi piace lavorare sul campo, siamo stati insieme. Voglio un Napoli più brillante dell'ultima. C'erano grossi miglioramenti ed ha stonato invece la prova di Torino anche se forse per colpa mia perché abbiamo fatto un richiamo di preparazione forse troppo pesante"

L'appello ai tifosi

Mazzarri ha rivolto anche un invito ai tifosi, temendo probabilmente un clima da ultima spiaggia intorno alla sua squadra: "Qualcuno mi aveva detto di non fare conferenza, ma io ci metto la faccia. Io non mi nascondo, è un momento particolare e so com'è la gente a cui chiedo un piccolo aiuto. Date una mano fino al 95', poi alla fine è giusto fischiare se non si è contenti. Sono qui proprio per quest'appello", il messaggio di Mazzarri che si gioca praticamente tutto anche lui.