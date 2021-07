Situazione Petagna: tutte le possibili varianti sul futuro

Che futuro per Andrea Petagna? Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ci sono tre prime punte - Osimhen, Mertens e Petagna - e ci sarebbe, dipenderà del mercato, il desiderio di cedere l’ex Spal, per accumulare un tesoretto eventualmente da reinvestire.

Petagna ha fatto quello che ha potuto, pur rimanendo sostanzialmente ai margini di una squadra ricche di stelline abbaglianti: per ora, e poi si sa come vanno queste cose, la sua posizione non è in discussione. Semmai mutassero situazioni, il Napoli potrebbe sfruttare ciò che incasserebbe per trovare un'alternativa"