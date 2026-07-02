Slitta tweet e annuncio ufficiale di Allegri al Napoli: il motivo

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Ieri la giornata dedicata agli annunci per il centenario della SSC Napoli ha catalizzato completamente l’attenzione mediatica e istituzionale, al punto da condizionare anche la programmazione delle comunicazioni societarie. La nota ufficiale diffusa dal club, contenente il calendario degli eventi celebrativi, ha infatti ottenuto la massima visibilità, diventando il centro dell’agenda comunicativa azzurra. Un risultato che ha inevitabilmente portato la dirigenza a rivedere alcune scelte legate alla tempistica delle altre ufficialità previste in questo periodo, come quella del nuovo allenatore.

Slitta l’annuncio di Allegri

Secondo quanto riportato da Repubblica, per evitare sovrapposizioni comunicative e garantire la giusta rilevanza a ciascun annuncio, è stato rinviato anche l’annuncio dell’arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Una decisione dettata dalla volontà di non oscurare un evento ritenuto centrale come la presentazione delle iniziative per il centenario del club. L’attesa per l’ufficialità resta comunque alta. Poche ore e arriverà il tweet di De Laurentiis.