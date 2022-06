Soler per il Valencia come Fabian per il Napoli: o rinnovano o cambiano squadra

Il Napoli ha messo anche Carlos Soler del Valencia nel mirino in caso di partenza di Fabian Ruiz. E' il Corriere dello Sport a scriverlo.

Il Napoli ha messo anche Carlos Soler del Valencia nel mirino in caso di partenza di Fabian Ruiz. E il Corriere dello Sport scrive che le situazioni vissute dai due spagnoli nei rispettivi club sono molto simili:

"Lo sa il Napoli che vorrebbe tanto una risposta da Fabian Ruiz, al quale ha proposto un mese fa la possibilità di firmare un accordo nuovo di zecca: potrebbe essere troppo tardi, perché in una situazione del genere è chiaro che ci siano interessi in giro per il Mondo. Ma è lo stesso discorso che sta facendo Carlos Soler e le paure del Napoli sono identiche a quelle del Valencia, che nel suo nuovo progetto - coincidenza: affidato a Gattuso - non vuole ritrovarsi con un calciatore del genere che a giugno 2023 se ne vada senza lasciare un euro in cassa".