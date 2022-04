Solo panchina per Lozano, Tuttosport: "Sarà già un risultato averlo con gli occhi aperti"

Hirving Lozano è rientrato ieri dal Sud America, dov'era impegnato a conquistarsi il Mondiale col suo Messico, e domani contro l'Atalanta andrà in panca.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hirving Lozano è rientrato ieri dal Sud America, dov'era impegnato a conquistarsi il Mondiale col suo Messico, e domani contro l'Atalanta andrà soltanto in panchina, stando a quanto scritto oggi in edicola da Tuttosport: "Lozano è rientrato solo stanotte dopo circa 12 ore di viaggio dal Messico. Con un jet lag tanto pesante, sarà già un risultato averlo in panchina con gli occhi aperti".