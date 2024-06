Sorpresa Olivera: Conte sta pensando a un ruolo inedito a Napoli

Mathías Olivera non vede l’ora di conoscere Conte. È una curiosità reciproca. Il difensore del Napoli ha le caratteristiche giuste

Come scrive il Corriere dello Sport, Conte seguirà con attenzione i progressi di Olivera immaginando la sua collocazione tattica nel Napoli della prossima stagione. Terzino di spinta, certo, ruolo naturale. Ma all’occorrenza anche altro, magari possibile braccetto sinistro se sarà difesa a tre. Valutazioni tattiche da rimandare al futuro.