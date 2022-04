Spalletti, che tormento gli infortuni: Napoli ancora in emergenza, come tante volte quest'anno

Luciano Spalletti è letteralmente tormentato dagli infortuni e si ritrova di nuovo con un'allarme contro l'Empoli. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno

Luciano Spalletti è letteralmente tormentato dagli infortuni e si ritrova di nuovo con un'allarme contro l'Empoli. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "C’è stata una parola ricorrente nella stagione del Napoli: emergenza. Spalletti ha dovuto fare l’«equilibrista» non solo nella gestione di una rosa assemblata e non costruita ma anche per trovare soluzioni alle tante assenze. Coppa d’Africa, infortuni e squalifiche hanno più volte ridotto il raggio di scelte dell’allenatore".