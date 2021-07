Spalletti e la frase 'galeotta' su Emerson Palmieri

Si intuisce che non starà soltanto a guardare. Con questa frase il Corriere della Sera introduce il tema mercato in casa Napoli, con Spalletti che si sta già muovendo in tal senso: “Ammette di aver parlato con Insigne (‘gli ho fatto i complimenti e gli ho detto che sarei felice se fosse al centro del mio progetto’), con Mertens, Di Lorenzo. Strizzando l’occhio a un giocatore che ha già allenato e sarebbe ideale anche nel Napoli. ‘Se ho chiamato anche Emerson? Sì, può darsi che lo abbia fatto’.