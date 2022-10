Spalletti esaltato nelle pagelle: "Ha trasformato la diffidenza estiva in esaltazione"

Luciano Spalletti continua a macinare vittorie in campionato e soprattutto in Champions dove con due turni d'anticipo e una caterva di gol segnati

Luciano Spalletti continua a macinare vittorie in campionato e soprattutto in Champions dove con due turni d'anticipo e una caterva di gol segnati ha già staccato il pass per gli ottavi di finale. Per la Gazzetta "la sua squadra funziona a meraviglia" e poi aggiunge che "recupera alla causa, e al gol, pure Osimhen". Il Corriere dello Sport lo esalta scrivendo: "Un'altra serata di calcio puro e spettacolo. La superiorità attraverso il gioco e una mentalità che sono tipiche dei grandi. Standing ovation". Tuttosport lo applaude: "In estate c'era diffidenza verso questa squadra. Lui l'ha trasformata in esaltazione". Il Mattino invece: "Sa bene che l'Ajax non avrebbe rivoluzionato la propria mentalità e non fa altro che aspettare l'errore degli olandesi per azzannarli al collo".

I voti

La Gazzetta dello Sport: 7 Corriere dello Sport: 8,5 Tuttosport: 8 Il Mattino: 8