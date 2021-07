Spalletti ha rassicurato ADL: a lui il Napoli piace così com'è

Giorni importanti in casa Napoli, con la dirigenza alle prese con l'elaborazione del piano da attuare in sede di calciomercato. Così scrive sul tema l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport "L’operatività non manca. Il Napoli è al lavoro. Ma, il suo mercato avrà un senso, una logica, che dovrà servire soltanto per perfezionare l’organico attuale.

Luciano Spalletti ha assicurato la proprietà che la rosa gli va già bene così com’è. Ma sia lui sia la dirigenza sanno bene che manca ancora qualcosa per renderla competitiva per l’alta classifica" .