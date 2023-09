Spalletti non ha pagato (ancora) la clausola: il Napoli pronto ad attivare il collegio arbitrale

Attesa per la nuova Italia di Luciano Spalletti, Napoli non ha avuto dubbi e ha approvato con entusiasmo la scelta dell'ex tecnico partenopeo

Attesa per la nuova Italia di Luciano Spalletti, Napoli non ha avuto dubbi e ha approvato con entusiasmo la scelta dell'ex tecnico partenopeo di accettare la difficile sfida con la panchina dell’Italia mentre - scrive Repubblica - il club azzurro valuta l’opportunità di attivare il collegio arbitrale per il pagamento della clausola (poco più di 2 milioni) a causa del mancato rispetto dell’anno sabbatico.