Spalletti non si accontenta: tensione alta per lo Spartak, ha chiesto una cosa alla squadra

Luciano Spalletti vuole un Napoli vincente anche in Europa League. Imbattuti in campionato, gli azzurri si tufferanno alla ricerca del primo successo europeo stasera contro lo Spartak Mosca. E l'allenatore di Certaldo tiene la tensione alta, secondo quanto scritto dal Corriere del Mezzogiorno:

"Non si accontenta e tiene alta la tensione. Sa che raccogliere punti al Maradona può significare tanto per la qualificazione al prossimo turno di Europa League dove passa solo la prima del girone (la seconda affronterà le terze provenienti dalla Champions). Luciano Spalletti, alla vigilia della gara con lo Spartak Mosca, infonde sicurezza, ma chiede anche concentrazione e continuità di risultati anche in Europa".