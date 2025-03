Spalletti pronto a richiamare Politano: è vicino il ritorno in Nazionale

Matteo Politano, entrato nella lista dei preconvocati, è sempre più vicino al ritorno in Nazionale. Lo annuncia l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Spalletti quasi certamente lo inserirà nell’elenco dei 25, in previsione dei quarti Nations con la Germania, che verrà diramato venerdì 14 marzo, a 72 ore dal raduno della Pinetina.

Lucio aveva svelato i suoi orientamenti nell’incontro organizzato a Montaione. «Abbiamo bisogno di aggiungere il dribbling» l’anticipazione del ct, deciso a creare alternative abili nell’uno contro uno a Dimarco e Cambiaso. Studia alcuni “adattamenti” per creare difficoltà alla Germania. Politano, nel Napoli di Conte, forma un asse preziosissimo con Di Lorenzo e ha dimostrato di reggere il peso della fascia anche con la difesa a tre. Spalletti, in questa chiave tattica, non aveva escluso di richiamare Zaccagni ma nelle ultime ore le preoccupazioni relative agli esterni sono cresciute".