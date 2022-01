Spalletti recupera Petagna: formazione obbligata e un solo dubbio per la Juve

Spalletti ritrova Petagna in vista della Juve: la quarantena domiciliare inaugurata qualche giorno fa a seguito dei contatti con un positivo nel corso delle vacanze di Natale - come annunciato dal club - è terminata e da ieri l'attaccante è rientrato in campo e in ballottaggio con Mertens. Unico dubbio, a questo punto: per il resto, il Napoli ha gli uomini contati. Letteralmente: giovedì, se anche Malcuit non uscirà dalla quarantena intrapresa per lo stesso motivo del collega, il signor Luciano non potrà fare altro che schierare una formazione praticamente obbligata. Lo scrive il Corriere dello Sport.