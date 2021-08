Spalletti spinge sull'acceleratore: doppie sedute per un Napoli al massimo

Luciano Spalletti vuole un Napoli al massimo delle sue forze per l'inizio del campionato, per questo sta facendo lavorare la squadra con grande intensità a Casteld di Sangro. A scriverlo è Tuttosport: "A che punto è il Napoli? Una risposta si avrà alle 17.30, quando allo stadio Patini gli azzurri sfideranno l’Ascoli, formazione di serie B a ranghi incompleti e con le gambe pesanti per i carichi di lavoro. Quest’ultimo aspetto riguarda anche i partenopei, perché Spalletti sta schiacciando il piede sull’acceleratore con doppie sedute quotidiane".