Spalletti torna alla formazione di inizio campionato: c'è un solo ballottaggio per la Lazio

La Lazio ha otto punti come il Napoli ma la crescita in entrambe le fasi al secondo anno di Sarri in panchina è evidente

La Lazio ha otto punti come il Napoli ma la crescita in entrambe le fasi al secondo anno di Sarri in panchina è evidente, scrive il Corriere del Mezzogiorno ricordando la vittoria contro l’Inter: "Spalletti ha illustrato la linea per l’esame Lazio: «Bisognerebbe rivedere la qualità di gioco, riconoscere più velocemente dove si libera lo spazio per giocarci dentro, muovere la palla con meno tocchi e più qualità». Spalletti dovrebbe tornare alle scelte di formazione delle prime tre giornate, l’unica novità potrebbe essere Politano, in ballottaggio con Lozano sulla destra. Sarri dovrebbe ripartire dalla formazione con cui sconfisse l’Inter, Vecino è in vantaggio su Luis Alberto".