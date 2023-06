Spalletti tornerà presto in città dopo l'addio: il motivo

Quella di domenica sarà una giornata toccante per tutti e un po' di più per Spalletti che saluterà i tifosi per l'ultima volta

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Quella di domenica sarà una giornata toccante per tutti e un po' di più per Spalletti che saluterà i tifosi per l'ultima volta. Il suo sarà solo un arrivederci dato che tornerà molto presto in città per ricevere la cittadinanza onoraria. Forse dopo l'estate. Un atto dovuto nei confronti dell'allenatore del terzo scudetto dopo voto unanime in consiglio. Lo scrive il Corriere dello Sport.