Spalletti, voti bassi sui quotidiani: "Notte horror, passo indietro"

Una sconfitta all'ultima giornata della fase a gironi. L'Italia esce battuta dalla Francia per 3-1 e vede sfumare l'ipotesi di passare ai quarti di finale di Nations League come prima nel girone. "Un passo indietro su tutto - è il commento alla pagella di Luciano Spalletti della Gazzetta dello Sport oggi in edicola - stavolta la formula uno+uno davanti viene disinnescata. E i calci piazzati, come aveva paventato, sono un rebus". "L’Italia sulle azioni da palla inattiva è un pianto - scrive invece Tuttosport -. E in attacco combina pochissimo, anche dopo il passaggio nel finale al 4-2-3-1. Il primo posto nel girone evapora e, con esso, tutti i vantaggi connessi. Notte horror".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5