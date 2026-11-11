"Napoli sull'orlo di un burrone": Allegri ha una speranza

La Repubblica fa il punto sul momento del Napoli, scivolato in pochi mesi dal secondo posto della scorsa stagione al decimo in Serie A. La situazione è complicata anche in Champions League, dove le tre sconfitte nelle prime quattro partite della fase campionato hanno messo in salita il cammino degli azzurri.

Allegri spera nel recupero degli infortunati

La sosta per le nazionali arriva così in un momento delicato. Le due settimane di pausa danno respiro al Napoli e offrono allo staff medico il tempo per provare a recuperare alcuni dei tanti giocatori ancora ai box. La situazione per il quotidiano resta molto delicata: "I vice campioni d'Italia uscenti sono infatti precipitati nello spazio di pochi mesi al decimo posto in campionato e sono sull'orlo del burrone pure nella Champions League, per le tre sconfitte subite nelle prime quattro sfide del maxi girone iniziale".