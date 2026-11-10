Chi ha deciso i 5 giorni di riposo tra Allegri e ADL? Il retroscena

Napoli, Allegri concede cinque giorni e mezzo di riposo: stop mai visto a metà stagione

Il Napoli di Massimiliano Allegri si prepara a vivere una pausa senza precedenti nel pieno della stagione. Il tecnico ha concesso alla squadra cinque giorni e mezzo di riposo, con la ripresa degli allenamenti fissata per sabato 14 nel pomeriggio. Si tratta di un unicum: mai prima d’ora i calciatori azzurri avevano goduto di una mezza vacanza a metà campionato, una scelta che inevitabilmente alimenta la curiosità attorno alla gestione del gruppo.

Chi ha deciso lo stop?

Resta da capire chi abbia voluto la pausa, se l’allenatore o il presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, la risposta più probabile è che la decisione sia stata condivisa. La motivazione, secondo il quotidiano, sarebbe legata al momento vissuto dalla squadra: lo stop servirebbe “forse per far decantare le criticità” emerse dopo la sconfitta di Oporto. Un modo per staccare la spina, allentare le tensioni accumulate nei giorni di ritiro, riunioni e polemiche, e permettere al gruppo di ripartire con un clima diverso.

Sabato si riparte, con il Torino nel mirino

Il programma è già scritto. Sabato la squadra riprenderà ad allenarsi in vista della prima di tre gare da vincere, quella contro il Torino. Un’indicazione che racconta quanto il calendario ravvicinato pesi sulle prospettive degli azzurri, chiamati a trasformare la pausa in energia e a dare risposte concrete sul campo. Per Allegri e per il suo gruppo si tratta di una scommessa, con la speranza che il riposo restituisca lucidità e serenità a un ambiente ancora alla ricerca di stabilità, dopo settimane in cui ogni risultato è stato letto come un verdetto sul futuro della stagione.