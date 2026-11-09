Crisi Napoli, critiche anche per De Bruyne: "Incarnazione di una squadra a fine ciclo"

Napoli, Marco Ciriello elogia De Bruyne dopo la Lazio: il belga resta il riferimento tecnico degli azzurri, ma incarna anche una squadra a fine ciclo.

Kevin De Bruyne continua a rappresentare una delle poche certezze tecniche del Napoli, nonostante le difficoltà della squadra e qualche atteggiamento insofferente nei confronti dei compagni. Contro la Lazio il belga ha provato a trascinare gli azzurri con passaggi, giocate di qualità e continui cambi di posizione, arrivando persino a servire Lorenzo Lucca, con il quale aveva litigato a Porto. Una prestazione positiva, anche se non sufficiente per riportare la squadra di Massimiliano Allegri alla vittoria.

Ciriello: "De Bruyne è l'incarnazione di questo Napoli a fine ciclo"

Nel suo editoriale su Il Mattino, Marco Ciriello difende il belga dalle critiche: "De Bruyne si lamenta mentre gioca, ma intanto gioca". Il giornalista sottolinea poi il valore delle sue giocate, pur evidenziando i segni dell'età: "È un finale di carriera, un autunno belga che è poi anche l’incarnazione di questo Napoli a fine ciclo". E conclude con un'immagine significativa: "Esce dall’ombelico di Venere per portare bellezza, sì, ma con le rughe e la fatica, sperando che qualcuno capisca, che qualcuno lo segua".