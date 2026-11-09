Da Torino - Allegri ancora in bilico: ADL attende il recupero degli infortunati per una svolta

La posizione di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli resta in bilico, nonostante il pareggio conquistato contro la Lazio

La posizione di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli resta in bilico, nonostante il pareggio conquistato contro la Lazio. Secondo quanto riferisce Tuttosport, Aurelio De Laurentiis sarebbe intenzionato ad attendere la sosta per le Nazionali prima di valutare eventuali decisioni sul futuro dell'allenatore. L'obiettivo è consentire al tecnico di recuperare buona parte dei nove calciatori attualmente indisponibili e tornare a lavorare con un organico quasi al completo.

Napoli, De Laurentiis aspetta la sosta: tre partite decisive per il futuro di Allegri

A rappresentare un passaggio cruciale saranno soprattutto le prossime tre sfide contro Torino, Sassuolo e Lecce, dalle quali il presidente si aspetta il primo vero filotto di vittorie della stagione.

Il quotidiano si sofferma anche sulla prestazione di Noa Lang, tra i pochi elementi positivi del momento azzurro: "Lang è probabilmente il calciatore che sta rendendo di più nel Napoli attuale: anche ieri è stato l'unico che ha messo in crisi la Lazio e dal suo piede è arrivato il cross per l'autogol di Pedraza".