Lang fischiato, Il Mattino: "Il Napoli gli ricordi una cosa dopo quel gesto ai tifosi"

Una delle vicende più discusse di Napoli-Lazio riguarda Noa Lang, protagonista di un'ottima prestazione ma anche di un confronto a distanza con i tifosi del Maradona. L'olandese è stato fischiato ripetutamente dalle curve, che non gli hanno perdonato il mancato saluto ai sostenitori azzurri dopo la sconfitta per 4-1 contro il Porto. Durante la partita, l'esterno ha risposto alla contestazione portandosi una mano all'orecchio, gesto che ha alimentato ulteriormente le tensioni.

De Luca: "Lang non deve aprire una polemica dal campo con i tifosi"

Nel suo editoriale su Il Mattino, Francesco De Luca sottolinea innanzitutto la qualità della prova dell'olandese, definendolo il giocatore che ha effettuato più tocchi di palla, quasi tutti riusciti. Il giornalista critica però la reazione dell'esterno: "Un calciatore deve giocare bene, come ha fatto l’olandese, e non aprire una polemica dal campo con i tifosi perché così danneggia tutti: il club glielo ricordi".