Zona Champions resta a 9 punti: distanza incolmabile? Non per Allegri

Napoli, il pareggio con la Lazio dà respiro ad Allegri, ma la classifica preoccupa: decimo posto e Champions distante nove punti.

Il pareggio contro la Lazio non risolve i problemi del Napoli, ma permette a Massimiliano Allegri di affrontare la sosta per le nazionali con un pizzico di serenità in più. Gli azzurri restano lontani dalle posizioni di vertice, ma il tecnico continua a credere nelle qualità della propria rosa e nella possibilità di invertire la rotta. La pausa arriva in un momento particolarmente favorevole, soprattutto per recuperare alcuni dei numerosi calciatori attualmente indisponibili.

Gazzetta: "La Champions è già a nove punti, ma per Allegri il ritardo non è incolmabile"

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il risultato contro i biancocelesti rappresenta soltanto un piccolo sollievo: "È un brodino freddo. Che non scalda. Non sfama. Non aiuta a ritrovare forza ed entusiasmo". Il quotidiano evidenzia però la fiducia dell'allenatore: "Perché su una cosa Max non ha mai dubitato: la qualità della sua squadra". La classifica resta impietosa, con 15 punti in 11 giornate, decimo posto e zona Champions distante già nove lunghezze. Un distacco che molti considerano difficilmente recuperabile, ma che Allegri non ritiene ancora incolmabile.