Allegri aspetta due rinforzi dall'infermeria: la data del possibile rientro di Badiashile e Spinazzola

Napoli, Allegri aspetta Badiashile e Spinazzola: il Corriere dello Sport indica quando potrebbero tornare disponibili.

Massimiliano Allegri attende rinforzi per il suo Napoli, ma la priorità resta recuperare i calciatori attualmente indisponibili. In un momento particolarmente delicato della stagione, il tecnico azzurro spera di ritrovare presto due pedine importanti per il reparto difensivo: Benoit Badiashile e Leonardo Spinazzola. Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, entrambi potrebbero tornare a disposizione nella settimana che comprenderà la trasferta di Champions League a Manchester e la sfida di campionato contro il Sassuolo. Due recuperi che permetterebbero ad Allegri di avere maggiori alternative nelle rotazioni.

Napoli, Badiashile e Spinazzola verso il recupero: le condizioni dei due infortunati

Badiashile e Spinazzola si erano fermati entrambi durante la partita contro la Roma, riportando problemi muscolari di diversa entità. Il difensore francese, già condizionato da diversi infortuni nel corso della carriera, ha subito una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro. Per l'esterno italiano, invece, gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Secondo il quotidiano sportivo, il possibile rientro dei due calciatori è previsto nella settimana degli impegni contro Manchester e Sassuolo, anche se la loro effettiva disponibilità dipenderà dall'evoluzione del recupero.