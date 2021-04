"Spettacolo al Maradona! Il Napoli domina per oltre un'ora", l'elogio del CorSera

L'edizione odierna del Corriere della Sera esalta il Napoli di Gattuso. Questo il commento della vittoria show contro la Lazio: "Il Napoli dà spettacolo al Maradona, supera in scioltezza la Lazio, con l’immancabile brivido finale, e conquista il pass per l’Europa che conta. Sette gol sono la cornice di una partita intensa che la squadra di Gattuso domina per oltre un’ora e meritatamente porta a casa, nonostante il sussulto di orgoglio degli ospiti a metà ripresa con Immobile e Milinkovic".