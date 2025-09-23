Spinazzola show, voti altissimi: "L'uomo del momento, che gol!"

Questo Leonardo Spinazzola è la versione più vicina all'esterno devastante di Euro 2020. Voti alti in pagella per la sfida contro il Pisa.

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport

"E' l'uomo del momento e pure re per una notte: s'inventa il gol con dribbling e conclusione da fuori, non proprio il suo pane quotidiano".

Voto 7,5 per il Corriere dello Sport

"Fa tutto lui, o quasi: assist sporcato per Gilmour, super gol da fuori e aveva anche ripetuto l’assist di Firenze per Hojlund (in fuorigioco millimetrico)".

Voto 7,5 per Tuttonapoli

"Attacca con grande voglia ad ogni occasione utile e ci mette lo zampino nelle occasioni più pericolose. Nel momento più delicato del match, si mette in proprio e segna un gran gol da fuori col destro. Totalmente rinato".