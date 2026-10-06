Vergara show, per La Gazzetta dello Sport è il migliore: "Ha l'argento vivo addosso"

"Se lo perdi d'occhio, sparisce dai radar". Antonio Vergara è stato il migliore in campo di Italia-Turchia secondo la Gazzetta dello Sport, che nelle sue pagelle gli assegna un 7 pieno. Il quotidiano ne sottolinea soprattutto l'irrequietezza: un giocatore che non sta mai fermo, che si muove di continuo tra le linee e che, come si legge, ha "l'argento vivo" addosso, tanto da portarlo ovunque sul terreno di gioco. Una dote preziosa, che rende difficile per gli avversari tenerlo sotto controllo e che gli ha permesso di incidere sulla partita anche nei momenti in cui il gioco faticava a decollare.

Vergara, il migliore dell'Italia: 7 in pagella per la Gazzetta

Il voto più alto della serata, dunque, va al centrocampista, che la Gazzetta premette come figura di riferimento della prestazione azzurra contro i turchi. Non sono stati forniti ulteriori dettagli tecnici sulla sua gara, ma il giudizio del quotidiano è netto: la sua energia ha fatto la differenza, regalando alla squadra dinamismo, intraprendenza e quella imprevedibilità che spesso decide le partite. Per il giovane azzurro si tratta di un riconoscimento importante, che arriva in un contesto importante e conferma la sua crescita.