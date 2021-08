Stadi aperti ai vaccinati: posizione di ADL chiara, è il più esplicito nel sottolineare un concetto

Bisogna riaprire gli stadi ai vaccinati. E' la richiesta di molti club di Serie A in vista della prossima assemblea di Lega. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Non ci saranno azioni di forza da parte delle società, come quella di arrivare a rimandare l’inizio delle competizioni: sono necessari tempi rapidi e su questo ovviamente concordano tutti i club. De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato il più esplicito nel sottolinearlo. Entro la settimana sono attese risposte e c’è fiducia perché possa essere trovata una soluzione che soddisfi almeno in parte le esigenze di entrambi i fronti".