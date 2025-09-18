Stadio Maradona, cresce il canone che dovrà pagare il Napoli: la cifra

vedi letture

Nel giorno di City-Napoli, in primo piano anche il tema stadio. Anzi, stadi. Il Maradona e quello relativo al progetto che ha in mente De Laurentiis. Aggiornamenti dai quotidiani. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, ieri, in commissione comunale «Sport», presieduta da Gennaro Esposito, si è discusso di due delibere riguardanti lo stadio Maradona, che il comune ha ufficialmente candidato per gli europei di calcio del 2032.

"La prima, per l’utilizzo di 355.524,18 euro per completare interventi su «sicurezza, efficientamento energetico e accessibilità dell’impianto»; la seconda — su richiesta del Napoli — che autorizza invece l’integrazione della Convenzione del 2019 per l’uso esclusivo di nuovi spazi interni allo stadio: due sale Hospitality e la trasformazione degli uffici Gare in sala Hospitality Tribuna d’Onore. A fronte di ciò, crescerà il canone di concessione che paga il club azzurro che arriverà a 887.814,88 euro più Iva".