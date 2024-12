Stasera il party di Natale con 600 invitati, il sindaco e De Luca: i dettagli

Una grande festa per il Natale. Sono circa 600 gli invitati per il Christmas party del Napoli in programma questa sera nella prestigiosa location dei saloni del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Una serata in grande stile e inedita, in un luogo storico e suggestivo, alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis con tutti i dirigenti del club, del direttore sportivo Giovanni Manna, di Antonio Conte, di tutta la squadra con le rispettive famiglie, degli staff al completo. Tutti presenti per farsi gli auguri. Lo scrive il Corriere dello Sport. Presenti anche il sindaco Manfredi e il governatore De Luca.