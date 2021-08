Subito a disposizione di Spalletti: Juan Jesus scalda i motori per il Venezia

Il nuovo acquisto in casa Napoli, Juan Jesus, sarà convocato e siederà in panchina per la sfida al Venezia. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Gli unici assenti saranno Demme (tornerà a fine settembre), Ghoulam e Mertens che anche ieri hanno svolto allenamento personalizzato in campo.Juan Jesus sarà convocato e siederà in panchina.

