Szoboszlai, il Napoli si è spaventato dinanzi alla richiesta del Lipsia

L'alternativa, seppur con caratteristiche diverse, è Antonin Barak dell'Hellas Verona, giocatore che piace tantissimo a Giuntoli

TuttoNapoli.net

Tre nomi sul taccuino i Giuntoli per l'eventuale sostituto di Fabiàn. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il nome perfetto per sostituire Fabian resta quello di Dominik Szoboszlai (22 anni a ottobre), ungherese con un talento enorme e un costo egualmente gigantesco: ci vogliono non meno di 25 milioni di euro per convincere il Lipsia a sedersi ed il Napoli si è spaventato dinnanzi ad una cifra del genere.

L'alternativa, seppur con caratteristiche diverse, è Antonin Barak dell'Hellas Verona, giocatore che piace tantissimo a Giuntoli. Infine c'è Nandez del Cagliari, da tempo nel radar del Napoli ma con caratteristiche decisamente diverse. Il tutto senza escludere un colpo a sorpresa come successo con Anguissa.