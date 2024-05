Thiago Motta, anche un 9 in pagella: "Ha fatto bene a non accettare il Napoli"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È quasi simbolico che Thiago Motta, lungamente corteggio da Aurelio De Laurentiis in estate, abbia conquistato la Champions League proprio in casa del Napoli. Al Bologna manca ancora l'aritmetica, che potrebbe arrivare già oggi in caso di mancata vittoria della Roma in casa dell'Atalanta, ma il tecnico rossoblù può iniziare a considerare praticamente compiuta la propria missione. E infatti la festa è già partita. C'è anche un 9 in pagella, è quello del Corriere dello Sport: "Costruisce un Bologna nuovo, con Odgaard esterno e Urbanski su Lobotka, e almeno nel primo tempo eccome se queste scelte lo premiano. E attenzione, anche per tutta la partita. Ora il Bologna è davvero a un passo dalla Champions, che potrebbe già arrivare oggi".

8 per Tuttosport: "Il suo Bologna è virtualmente e meritatamente in Champions League. Ha fatto bene a non accettare il Napoli la scorsa estate". La Gazzetta dello Sport, ma del resto è la linea scelta anche da noi di TMW, aspetta l'ufficialità per far partire le celebrazioni e si ferma al 7: "Si è preso la Champions vincendo in casa di Atalanta, Lazio, Roma e Napoli. La forza del coraggio e delle idee. Cambia volto alla squadra, che si trova comunque a memoria. Lavoro enorme".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7 La Gazzetta dello Sport: 7 Tuttosport: 8 Corriere dello Sport: 9