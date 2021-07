Ti raggiro invece che "tiraggir": Insigne e le pagelle dei quotidiani

Nei giorni scorsi sui social aveva rilanciato l'appello dei tifosi: "Fai come Maradona". Non ha segnato, certo, ma a fine gara il tatuaggio di Diego devono averlo visto in molti, anche se i tifosi inglesi hanno abbandonato subito Wembley. E per i quotidiani la prestazione di Lorenzo Insigne è ottima. 6,5 da TMW: "Da dieci ha le invenzioni in riserva, quando si sposta al centro del mondo è invece la leva su cui si poggiano le nuove speranze italiane. Cresce lui e l'Italia riaguzza l'ingegno".

Stesso voto per Il Corriere della Sera: "Ti raggiro per quasi un'ora invece che "tiraggir". Poi, da falso 9, negli scambi di posizione con Chiesa, si riaccende". Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport: "Cerca la giocata difficile, controllato a vista da Trippier e Walker. Lorenzo resta aggrappato alla finale. Lievita e gioca più palloni nel secondo tempo. La punizione a giro non entra. Dentro il momento migliore dell’Italia c’è il suo gioco sulla trequarti. Si fa male al ginocchio e rinuncia ai supplementari.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Repubblica: 7