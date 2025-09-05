Tocca a Milinkovic-Savic! Repubblica: sarà titolare in una di queste due partite

Secondo quanto riportato da La Repubblica, prende sempre più corpo l’idea di un cambio tra i pali del Napoli. Antonio Conte starebbe infatti pensando di affidarsi a Vanja Milinkovic-Savic già nelle prossime partite, relegando Alex Meret in panchina. Il portiere serbo non è stato convocato dalla sua nazionale per gli impegni di settembre e ha deciso di restare a Castel Volturno, lavorando intensamente per inserirsi nei meccanismi della squadra e rafforzare l’intesa con i compagni. Una scelta che potrebbe presto essere premiata dall’allenatore, pronto a concedergli spazio dal primo minuto.

Sempre secondo il quotidiano, Milinkovic-Savic “sa benissimo che ci sarà spazio per lui in una delle prossime due trasferte”. Una conferma che lascia intendere come il momento dell’esordio ufficiale sia ormai imminente. Conte valuta dunque di dare fiducia all’ex Torino, puntando sulle sue qualità fisiche e caratteriali per guidare la difesa azzurra in un momento cruciale della stagione.