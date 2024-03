Tocca a Raspadori in Nazionale: Spalletti lo lancerà dal 1' nel 3-4-2-1, ecco in che ruolo

Luciano Spalletti si aspetta un approccio diverso dai suoi giocatori questa sera rispetto a quanto visto con il Venezuela a Fort Lauderdale giovedì scorso

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti si aspetta un approccio diverso dai suoi giocatori questa sera rispetto a quanto visto con il Venezuela a Fort Lauderdale giovedì scorso, quando il CT parlò di superficialità e di leggerezza. Atteggiamenti da lasciare fuori oggi alla Red Bull Arena contro l'Ecuador, squadra scorbutica e complicata che somma garra sudamericana e qualità del calcio europeo. Per questo il commissario tecnico parla di squadra "rapida e tecnica" e definisce il "test importante" a conferma della bontà della scelta di venire negli Stati Uniti per una tournée non agevole per spostamenti e ritmi, ma fruttuosa. Sia per il clima di entusiasmo travolgente fra la comunità italo-americana, sia per le caratteristiche delle squadre affrontati, scrive La Stampa nelle sue pagine sportive.

Spalletti non posa lo sguardo troppo lontano, un passo per volta è necessario e indispensabile anche per valutare i nuovi ingressi nella rosa. Che siano pronti subito lo dice non solo la partita, ma pure il contesto, gli allenamenti l’inserimento in gruppo. Venerdì sera una decina di giocatori ha avuto il via libera per fare una passeggiata a Manhattan, alle 23:30 erano in hotel.

Stasera a guidare l'attacco sarà Raspadori (Lucca è indisponibile) anche se Retegui uno scampolo di partita lo vivrà. Spalletti non uscirà dal 3-4-2-1, pur ribadendo che la querelle su numeri e schemi è più esercizio intellettuale che reale e che gli schemi non sono solidi e che bisogna essere in grado di variare nel corso della partita.