“Com’è la situazione De Bruyne?”: il PSV contatta il Napoli in primis per l’opzione

Secondo la Gazzetta dello Sport il club olandese ha chiesto informazioni sul belga, con il contratto in scadenza a giugno e l’opzione unilaterale.

Il PSV si è informato per De Bruyne: lo scrive la Gazzetta dello Sport, precisando che non si tratta di un’offerta vera e propria per il centrocampista, con contratto in scadenza a giugno. Il Napoli vanta un’opzione unilaterale per rinnovare l’accordo anche per la prossima stagione, ma sono inevitabili riflessioni dal punto di vista tecnico e soprattutto economico: De Bruyne ha un ingaggio lordo di quasi 12 milioni e compirà 36 anni il prossimo 28 giugno.

La richiesta degli olandesi: “Com’è la situazione De Bruyne?”. Vogliono capire se il Napoli eserciterà l’opzione

“Com’è la situazione De Bruyne?” sarebbe stata la domanda posta in queste ore dal PSV al Napoli. Il club olandese vuole capire se gli azzurri hanno intenzione di esercitare l’opzione contrattuale che estenderebbe l’attuale accordo fino a giugno 2028. Il PSV è alla ricerca di un profilo di qualità in mezzo al campo e potrebbe alla fine anche presentare un’offerta seria e concreta per prendere il belga subito a gennaio.

De Bruyne non chiude: assalto a gennaio o giugno?

De Bruyne, dal canto suo, non ha chiuso a queste indiscrezioni e ha confermato che gli stanno arrivando dei messaggi e che si vedrà. Resta quindi da capire se l’assalto del PSV arriverà già a gennaio oppure a giugno, a seconda della decisione del Napoli sull’opzione e delle valutazioni tecniche sulla stagione.