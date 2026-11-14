Intreccio di mercato PSV-Napoli: Manna segue Mijnans, jolly offensivo di Bosz

La Gazzetta dello Sport racconta come, mentre il club olandese pensa a De Bruyne, gli azzurri guardino a un calciatore del PSV in grande forma.

Possibile incrocio di mercato tra PSV e Napoli: se agli olandesi piace molto De Bruyne, il club azzurro potrebbe interessarsi a un calciatore che sta facendo molto bene in stagione proprio con la maglia dei biancorossi. Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna segue da tempo Sven Mijnans, classe 2000 che nasce come centrocampista offensivo, una mezzala di qualità capace di inserirsi bene in zona gol come McTominay.

Mijnans, numeri “davvero top”: 15 partite, 9 gol e 2 assist. Contratto con il PSV fino al 2031

In questa stagione, con il PSV, Mijnans ha giocato anche come riferimento offensivo centrale, avendo dalla sua una stazza fisica da 190 centimetri. I numeri sono davvero eccellenti: 15 partite, 9 gol e 2 assist. Il contratto con il club olandese scade nel 2031. Scrive la Gazzetta: “La ricerca di un centrocampista è già stata avviata, perché Anguissa, che andrà in scadenza fra sette mesi, può darsi venga ceduto in anticipo”. Nel PSV attuale, conclude, c’è un centrocampista, “una forza della natura, che Manna ha lasciato seguire un bel po’, pure in passato”, e Sven Mijnans “rientra tra le figure che possono appartenere alla rivoluzione che verrà”.