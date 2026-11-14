Oggi la ripresa a Castel Volturno: il punto sui giocatori fuori ed i tempi di recupero

Gli azzurri tornano ad allenarsi dopo cinque giorni di riposo concessi da Allegri per la sosta delle nazionali, in vista della sfida al Torino al Maradona.

Il Napoli torna al lavoro a Castel Volturno dopo cinque giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri in occasione della sosta per le nazionali. Come scrive il Corriere dello Sport, il tecnico dovrà però fare i conti con un’infermeria ancora affollata: sono cinque i giocatori attualmente indisponibili, anche se per alcuni di loro il rientro si sta avvicinando.

Di Lorenzo e Lobotka a disposizione solo a dicembre

La situazione è più delicata per Di Lorenzo e Lobotka, che insieme ad Alisson e Badiashile hanno continuato a seguire programmi individuali di fisioterapia e riatletizzazione. Il capitano azzurro e il centrocampista slovacco dovrebbero tornare a disposizione soltanto a dicembre, mentre per Badiashile il rientro potrebbe richiedere ancora più tempo. Lo staff medico continuerà a monitorare le condizioni dei giocatori nelle prossime settimane, con l’obiettivo di recuperare progressivamente gli indisponibili senza forzare i tempi.

Nazionali in rientro: Vergara e De Bruyne tra i primi, Olivera l'ultimo

Nel frattempo Allegri attende il ritorno dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Tra i primi a rientrare a Castel Volturno dovrebbero esserci Vergara e Kevin De Bruyne; l'ultimo sarà invece Olivera, ancora impegnato con l'Uruguay. Il Napoli si prepara a una ripresa particolarmente impegnativa, con diversi appuntamenti ravvicinati tra campionato, Champions League e Coppa Italia: la gestione degli infortunati sarà fondamentale per permettere ad Allegri di affrontare il prossimo ciclo di partite con il maggior numero possibile di alternative.