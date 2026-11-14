Oggi la ripresa a Castel Volturno: il punto sui giocatori fuori ed i tempi di recupero
Il Napoli torna al lavoro a Castel Volturno dopo cinque giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri in occasione della sosta per le nazionali. Come scrive il Corriere dello Sport, il tecnico dovrà però fare i conti con un’infermeria ancora affollata: sono cinque i giocatori attualmente indisponibili, anche se per alcuni di loro il rientro si sta avvicinando.
Di Lorenzo e Lobotka a disposizione solo a dicembre
La situazione è più delicata per Di Lorenzo e Lobotka, che insieme ad Alisson e Badiashile hanno continuato a seguire programmi individuali di fisioterapia e riatletizzazione. Il capitano azzurro e il centrocampista slovacco dovrebbero tornare a disposizione soltanto a dicembre, mentre per Badiashile il rientro potrebbe richiedere ancora più tempo. Lo staff medico continuerà a monitorare le condizioni dei giocatori nelle prossime settimane, con l’obiettivo di recuperare progressivamente gli indisponibili senza forzare i tempi.
Nazionali in rientro: Vergara e De Bruyne tra i primi, Olivera l'ultimo
Nel frattempo Allegri attende il ritorno dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Tra i primi a rientrare a Castel Volturno dovrebbero esserci Vergara e Kevin De Bruyne; l'ultimo sarà invece Olivera, ancora impegnato con l'Uruguay. Il Napoli si prepara a una ripresa particolarmente impegnativa, con diversi appuntamenti ravvicinati tra campionato, Champions League e Coppa Italia: la gestione degli infortunati sarà fondamentale per permettere ad Allegri di affrontare il prossimo ciclo di partite con il maggior numero possibile di alternative.
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