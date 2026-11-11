Bufera su Lang: “Non rispetta i tifosi, a gennaio deve andare via!”

Napoli, Il Roma attacca Noa Lang dopo il gesto ai tifosi e la foto social: chiesta la cessione a gennaio.

Il comportamento di Noa Lang continua a far discutere dopo il pareggio tra Napoli e Lazio. L'edizione odierna de Il Roma, attraverso un duro editoriale, critica l'atteggiamento dell'esterno olandese, finito nel mirino per la reazione ai fischi del pubblico del Maradona. Il calciatore avrebbe prima portato le mani alle orecchie rivolgendosi ai tifosi e successivamente pubblicato sui social una fotografia che mette in evidenza proprio un orecchio. Un gesto interpretato dal quotidiano come una provocazione nei confronti della tifoseria, in un momento particolarmente delicato per la squadra di Massimiliano Allegri.

Napoli, Il Roma contro Lang: “A gennaio non potrà più fare parte della squadra”

Il quotidiano critica anche la mancata presa di posizione della società, chiedendo maggiore disciplina e rispetto nei confronti della piazza. Nell'editoriale si legge: “È sempre un tesserato del Napoli e qualcuno gli deve fare capire che non può essere anarchico”. Il giornale sottolinea come, nonostante la buona prestazione contro la Lazio, certi atteggiamenti rischino di alimentare ulteriormente le tensioni: “È questo il momento di stare tutti uniti per provare a rifarsi da un periodo negativo”. Infine, la presa di posizione sul futuro dell'olandese è netta: “Ed è per questo che il signor Noa Lang a gennaio non potrà più fare parte del Napoli”. Si tratta di una richiesta espressa nell'editoriale, non di una decisione già presa dal club.